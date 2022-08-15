



Бизнесмен Дерипаска подал в суд на Тинькова и компанию Meta

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против другого бизнесмена Олега Тинькова, а также против компании Meta (в прошлом - Facebook).



Как сообщает "Интерфакс", дело рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.



Адвокат Дерипаски объяснил, что иск был подан из-за "оскорбительных высказываний" со стороны Тинькова, которые он опубликовал в сети.



В своем иске Дерипаска требует взыскать с Тинькова компенсацию в размере 2 миллиардов рублей. От компании Meta требуют удалить "не соответствующую действительности информацию".



Как сообщает канал "Осторожно, новости", Олег Тиньков ранее назвал Дерипаску "вором".



