



Бизнес-партнера Абрамовича постиг провал в суде

Бизнес-партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер проиграл в Высоком суде Лондона.



По данным Reuters, отклонен иск миллиардера с требованием снять с него санкции, введенные после начала полномасштабной войны в Украине.



Адвокаты Швидлер заверяли, что он якобы не имеет никаких связей с Владимиром Путиным, а также никак не причастен к российской политике. Более того, миллиардер не посещал РФ с момента похорон Бориса Ельцина, который скончался в 2007 году.



Сторона защиты также пожаловалась, что санкции подмочили репутацию бизнес-партнера Абрамовича и лишили его возможности распоряжаться своими активами и вести бизнес. Швидлер намерен обжаловать решение Высокого суда Лондона "при первой же возможности".