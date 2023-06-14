



Бизнес-лидеры призывают предоставить оппозиции место в комиссии по отбору судей

Форум ведущих бизнес-лидеров Израиля призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу проявить “государственную мудрость” и обеспечить продолжение практики назначения представителей коалиции и оппозиции в комиссию по отбору судей.



Призыв предшествовал сегодняшнему голосованию по выбору двух депутатов, которые войдут в состав судебной коллегии. Среди подписавшихся руководители некоторых крупнейших предприятий и компаний страны, а также высшие руководители израильских банков.



“Экономика Израиля уже много месяцев находится в состоянии потрясений, — говорится в письме представителей бизнеса. - Мы, имеющие широкое представление об израильской экономике в целом, сталкиваемся с этим во всех секторах и обеспокоены тем, что изменение практики, которая существовала годами, приведет к дальнейшему и необратимому ущербу доверию инвесторов к израильской экономике, и способности Израиля выйти из нынешнего кризиса“.



