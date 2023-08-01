Цель коалиции: предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ
Стратегическая цель коалиции - предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ после предстоящей отставки Эстер Хают.
Об этом сообщает газета "Исраэль хайом"".
Битва за пост председателя БАГАЦа накаляется, и коалиция намерена предотвратить ожидаемое назначение судьи Ицхака Амита.
"Предотвращение назначения судьи Амита председателем Верховного суда является для нас стратегической целью. В этом мы не намерены идти на компромисс", - отметил высокопоставленный член коалиции.