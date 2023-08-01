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Цель коалиции: предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ
01.08.2023 15:48 Алина Груднева

Цель коалиции: предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ


Стратегическая цель коалиции - предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ после предстоящей отставки Эстер Хают.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом"".

Битва за пост председателя БАГАЦа накаляется, и коалиция намерена предотвратить ожидаемое назначение судьи Ицхака Амита.

 "Предотвращение назначения судьи Амита председателем Верховного суда является для нас стратегической целью. В этом мы не намерены идти на компромисс", - отметил высокопоставленный член коалиции.
 

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