



Цель коалиции: предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ



Стратегическая цель коалиции - предотвращение назначения Ицхака Амита главой БАГАЦ после предстоящей отставки Эстер Хают.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом"".



Битва за пост председателя БАГАЦа накаляется, и коалиция намерена предотвратить ожидаемое назначение судьи Ицхака Амита.



"Предотвращение назначения судьи Амита председателем Верховного суда является для нас стратегической целью. В этом мы не намерены идти на компромисс", - отметил высокопоставленный член коалиции.

