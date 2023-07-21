



Битва за Израиль: схватка Никки Хейли со сторонницей BDS в Twitter

Бывшая постпред США в ООН Никки Хейли схватилась в социальной сети Twitter со сторонницей BDS, конгрессменом из Нью-Йорка Александрией Окасио-Кортес.



В среду, 19 июля, Хейли обнародовала список членов американского Конгресса, которые проголосовали против резолюции, подтверждающей, что Израиль "не является расистским государством или государством апартеида".



"Мы собираем имена. Эти 9 членов Конгресса считают Израиль расистским. Мы запомним это голосование", — написала Хейли, перечислив Александрию Окасио-Кортес, Рашиду Тлаиб, Джамаала Боумана, Саммер Ли, Ильхан Омар, Кори Буш, Андре Карсон, Делию Рамирес и Аянну Прессли.



Окасио-Кортес решила не молчать, объявив о "праведности" позиции вышеуказанных лиц.



"Ооо, список! Не забудьте назвать, что "это - люди в Конгрессе, которые считают апартеид неправильным" или что "эти люди не игнорируют нарушения прав человека в отношении палестинцев".



В ответ Хейли упрекнула ее в предвзятом отношении к Израилю.



"Почему Израиль вас раздражает? Потому что он демократический, проамериканский или еврейский? Вас не волнуют массовые нарушения прав человека в Китае, Иране, на Кубе и в Венесуэле. Вы бы отлично вписались к антисемитам в ООН", - отрезала Хейли.