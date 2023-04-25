



Битуах Леуми: Информация о крахе сайта из-за хакерской атаки - ложь

Институт национального страхования Израиля (Битуах Леуми) объявил 25 апреля о том, что публикации о крахе сайта Национального страхования, исходящие из Telegram-канала хакерской группы "Anonymous Sudan", являются "ложным сообщением".



В Национальном страховании добавили, что "даже в эти минуты они безуспешно пытаются атаковать сайт и сделать его недоступным для пользователей". IT- и кибер работники Национального страхования отслеживают любые подобные действия или попытки и работают над тем, чтобы обеспечивать безопасность систем."