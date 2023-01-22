Битан: вернуть должность Дери будет сложно
Правительству будет трудно вернуть председателя ШАС Арье Дери на пост министра.
Такое мнение в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразил депутат от "Ликуд" Давид Битан.
"Вернуть Дери в правительство будет сложно. Нетаниягу не хочет попасть в такую ситуацию, в которой оказались Лапид и Беннет", — отметил он, имея в виду соглашение о ротации.
По словам Битана, в настоящее время коалиция проверяет любые варианты относительно Дери.
"Очевидно, что альтернативы нет — без ШАС и без Дери этому правительству не продержаться", - добавил он.