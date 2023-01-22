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Битан: вернуть должность Дери будет сложно
22.01.2023 18:56 Алина Груднева

Битан: вернуть должность Дери будет сложно

Правительству будет трудно вернуть председателя ШАС Арье Дери на пост министра.

Такое мнение в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразил депутат от "Ликуд" Давид Битан.

"Вернуть Дери в правительство будет сложно. Нетаниягу не хочет попасть в такую ситуацию, в которой оказались Лапид и Беннет", — отметил он, имея в виду соглашение о ротации.

По словам Битана, в настоящее время коалиция проверяет любые варианты относительно Дери.

"Очевидно, что альтернативы нет — без ШАС и без Дери этому правительству не продержаться", - добавил он.

 

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