



Битан требует внедрения бесплатного проезда в транспорте с пенсионного возраста

Комитет по экономике не будет обсуждать ни один вопрос, представленный Министерством транспорта, пока Мири Регев не выполнит свое обещание сделать общественный транспорт бесплатным для всех мужчин старше 67 лет и женщин старше 62 лет. Об этом 5 сентября заявил депутат Кнессета от “Ликуд” Давид Битан, председатель комитета.



Комментарий депутата был сделан в ходе обсуждения комитетом двух законопроектов, а также в ответ на требование Минтранса о том, чтобы поднятый им вопрос обсуждался до принятия законопроектов.



В настоящее время израильтяне, достигшие пенсионного возраста, пользуются общественным транспортом за полцены и получают бесплатный проезд только по достижении 75-летнего возраста. Включение в план людей в возрасте от пенсионного возраста до 75 лет было обещано Регев в рамках ее реформы “Транспортной справедливости”, представленной в феврале. Однако когда реформа проводилась, бесплатный транспорт для людей старше пенсионного возраста в нее не входил.



Битан потребовал на встрече предоставить обновленную информацию о том, почему эта часть реформы не была проведена и когда она состоится.



“Мы ожидаем, что он будет реализован к концу года”, – пообещал Чен Гева, глава департамента экономики и общественного транспорта Министерства транспорта. "Часть снижения льготного возраста будет включена во второй этап".



Битан настаивает на подписанных гарантиях как от Регев, так и от министра финансов Бецалеля Смотрича.



“Вы говорите, что есть второй этап, чтобы заставить меня замолчать”, – сказал он. “Когда это произойдет? В 2040 году? Я хочу гарантий, разговоров недостаточно”.



Ожидается, что такое решение обойдется стране в 150 миллионов шекелей.