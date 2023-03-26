



Битан осуждает “дерзость” других членов “Ликуда”

Депутат от “Ликуда” Давид Битан критикует членов партии, которые призывали к увольнению министра обороны Йоава Галанта после того, как он заявил о необходимости приостановить спорные усилия правительства по обновлению судебной системы.



Битан, который вчера вечером выступил в поддержку Галанта, говорит, что, по его мнению, министр обороны пришел к выводу, что внутреннее спокойствие необходимо для предотвращения любого ущерба для безопасности Израиля.



“Во фракции [Ликуда] есть действительно экстремистские депутаты Это не та фракция, к которой мы привыкли“, — говорит он каналу “Кан“.



“Я не приемлю призыв министра уволить другого министра. Это дерзость“, — добавляет он.



Битан также предсказывает, что Нетаниягу не даст Галланту топор, предсказывая значительный политический ущерб “Ликуду”, если он это сделает.



