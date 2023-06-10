



Битан о правовой реформе: каждый шаг нужно тщательно взвешивать

Председатель комиссии Кнессета по экономике Давид Битан прокомментировал возможные последствия правовой реформы.



Об этом сообщает 13-й канал.



По словам Битана, необходимо тщательно взвешивать каждый шаг, чтобы не навредить высокотехнологичным компаниям, которые крайне важны для экономики страны.



"Эти компании крайне важны для экономики. Мы должны убедиться, что они не пострадали. Я не знаю, что будет с услугами, которые должны быть предоставлены гражданам, если сфера хайтека рухнет. Мы должны взвешивать последствия каждого решения", - предупредил он.



Битан подчеркнул, что сфера высоких технологий является критическим моментом для израильской экономики.



"Почти 38% налоговых поступлений Израиля приходится на высокие технологии, и очень важно, чтобы они не пострадали", — подчеркнул он.



Говоря о предстоящем голосовании относительно состава комитета по отбору судей, Битан подчеркнул, что, в конечном итоге, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, по его мнению, "выберет одного представителя от оппозиции и одного от коалиции".



"Если будет так, мы будем соблюдать такое решение, проблем быть не должно. Нам нужно договориться о составе комитета, и тогда мы начнем двигаться дальше", - добавил он.

