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Битан не разговаривает с Нетаниягу
24.08.2022 08:54 Алина Груднева

Битан не разговаривает с Нетаниягу

Депутат от партии Ликуд Давид Битан перестал разговаривать с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу после праймериз.

 
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
 
Уточняется, что Битан был возмущен попытками Нетаниягу повлиять на "сделки", заключенные перед праймериз. По данным телеканала, после внутренних выборов депутат решил полностью разорвать контакты с лидером Ликуда.
 
Битан отказался прийти на встречу с Нетаниягу, хотя тот его уговаривал. Соратники политиков отказались давать комментарии по этому поводу. 

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