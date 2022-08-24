Битан не разговаривает с Нетаниягу
Депутат от партии Ликуд Давид Битан перестал разговаривать с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу после праймериз.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Уточняется, что Битан был возмущен попытками Нетаниягу повлиять на "сделки", заключенные перед праймериз. По данным телеканала, после внутренних выборов депутат решил полностью разорвать контакты с лидером Ликуда.
Битан отказался прийти на встречу с Нетаниягу, хотя тот его уговаривал. Соратники политиков отказались давать комментарии по этому поводу.