



Битан критикует Нетаниягу: "Ликуд" - не партия одного человека"

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Давид Битан в недавнем интервью для 12-го канала израильского ТВ обрушился с критикой на председателя партии Биньямина Нетаниягу.



"Точно так же, как Нетаниягу пошел против меня, я могу пойти против него", - предупредил Битан.



Депутат продолжил: "Если Биби хочет вести себя так, как он вел себя по отношению к Саару - его проблема, мы не откажемся от этого вопроса. Разделение [министерств] должно быть справедливым. Люди говорят против меня в его кабинете, депутаты и помощники. Я поддерживал его в самых сложных ситуациях. Я поддерживал Нетаниягу с 14 лет. Я буду активен в Кнессете. Я верю, что закончу судебный процесс хорошо. Я верю, что меня оправдают, я не уйду из "Ликуда".



Давид Битан также подчеркнул: "Ликуд - это не движение одного человека. Он медленно прогрессировал с момента создания Государства Израиль. "Ликуд" - партия, регулярно поддерживающая своего лидера, поэтому создается впечатление, что это партия одного человека. Нетаниягу был избран, и мы его поддерживаем".