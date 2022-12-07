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Битан: коалиционные переговоры - это провал
07.12.2022 15:00 Алина Груднева

Битан: коалиционные переговоры - это провал

Депутат от партии Ликуд Давид Битан считает нынешние коалиционные переговоры провальными.

 
Соответствующий комментарий он предоставил радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
 
"Переговоры провалились. Мы теряем много портфелей, и даже те, которые мы оставили для себя, лишились смысла", - считает он.
 
Битан также отметил, что Биньямину Нетаниягу не стоит просить президента Ицхака Герцога о продлении срока мандата на две недели. По мнению депутата, нужно как можно скорее создать коалицию, а уже потом разбираться с разногласиями.

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