



Битан: коалиционные переговоры - это провал

Депутат от партии Ликуд Давид Битан считает нынешние коалиционные переговоры провальными.

Соответствующий комментарий он предоставил радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"Переговоры провалились. Мы теряем много портфелей, и даже те, которые мы оставили для себя, лишились смысла", - считает он.

Битан также отметил, что Биньямину Нетаниягу не стоит просить президента Ицхака Герцога о продлении срока мандата на две недели. По мнению депутата, нужно как можно скорее создать коалицию, а уже потом разбираться с разногласиями.