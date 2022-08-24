



Бисмут: "Нетаниягу - величайший государственный деятель в мире"

Бывший редактор газеты "Исраэль хайом" Боаз Бисмут, который баллотируется от партии "Ликуд", считает лидера партии Биньямина Нетаниягу "величайшим государственным деятелем в мире".



В интервью новостному сайту Walla Бисмута спросили о том, что верность Нетаниягу является главным требованием к членам "Ликуда". Бисмут не стал отрицать это утверждение, сообщает Times of Israel.



"Это не потому, что мы идолопоклонники, а потому, что мы восхищаемся лидером, мы думаем, что он лучший. Более того, мы, граждане Израиля, можем позволить себе роскошь иметь не только лучшего политика в Израиле, но и величайшего государственного деятеля в мире", - заявил он.



Бисмут также отметил, если он все еще будет жить через 30 или 40 лет, то будет хвастаться своим правнукам, что "знал Нетаниягу".