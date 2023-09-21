



Бин Салман: Мы будем работать с любым лидером Израиля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дал интервью американскому телеканалу FOX NEWS.



Бин Салман, фактический правитель Саудии, пояснил, что если в отношениях между Израилем и Саудовской Аравией произойдет прорыв, то он будет готов работать с любым израильским лидером.



Бин Салман сказал: "Согласно политике Саудовской Аравии - мы не интересуемся личностью лидера страны. Если нам удастся достичь соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, мы наладим отношения с Израилем независимо от того, кто его возглавит".