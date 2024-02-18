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Bild: Навального могли обменять
18.02.2024 12:52 Алина Груднева

Bild: Навального могли обменять

Россия собиралась обменять российского оппозиционера Алексея Навального и американского журналиста Эвана Гершковича на Вадима Красикова, который содержится в немецкой тюрьме по обвинению в шпионаже. 

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

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Уточняется, что такое предположение появилось сразу после смерти российского противника Кремля.

По данным издания, переговоры по обмену, в которых участвовали РФ, США и Германия, имели место. 

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