



Bild: Навального могли обменять

Россия собиралась обменять российского оппозиционера Алексея Навального и американского журналиста Эвана Гершковича на Вадима Красикова, который содержится в немецкой тюрьме по обвинению в шпионаже.



Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.



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Уточняется, что такое предположение появилось сразу после смерти российского противника Кремля.



По данным издания, переговоры по обмену, в которых участвовали РФ, США и Германия, имели место.