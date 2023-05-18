



Бибас: Ликуд - заложник экстремистских партий, они ее погубят

Хаим Бибас - член правого крыла "Ликуда". В течение многих лет он считался одним из самых близких к премьер-министру Нетаниягу людей и одним из самых сильных представителей партии в местных органах власти. Но теперь председатель Федерации местных властей и мэр Модиина, похоже, сыт по горло политикой нынешнего правительства. В яростном интервью, которое будет полностью опубликовано в пятничном журнале Seven Days, Бибас говорит: "Ликуд - заложник экстремистских партий, и в конце концов они погубят партию".



Именно потому, что он является таким непоколебимым ликудником, Бибас выступает против предложенной судебной реформы и того направления, которое выбрала его партия: "Это не широкое национальное и сионистское правительство. Это правительство, которое с самого начала начинает каждую инициативу не с той ноги. Если экстремисты продолжат тянуть Ликуд вниз и захотят провести реформу в одностороннем порядке - это будет означать конец для нас. Демонстранты - это соль земли, и я рад, что реформа была остановлена за мгновение до того, как дойти до пропасти".



Подобные заявления не часто делаются высокопоставленными деятелями Ликуда, особенно открыто и официально. Бибас знает об этом и осознает, какие последствия его комментарии будут иметь для его положения в партии: "Я говорю это ясно и не боюсь говорить, но в тот момент, когда ты говоришь правду, ты становишься левым. Как только ты что-то говоришь, все стреляют в тебя. Люди в Ликуде боятся и молчат, но они разговаривают со мной, и 60% из них думают так же, как я".



По поводу муниципального налогового фонда Бибас сказал: "Метод работы этого правительства заключается в том, чтобы заставить местные власти бороться друг с другом. Они пытаются представить это как борьбу между Первым Израилем и Вторым Израилем, но на самом деле правительство создает фонд для эксплуатации жителей страны. Это систематический грабеж, и страна рухнет из-за этой системы. Вместо того, чтобы бороться с высокой стоимостью жизни, они берут у граждан еще больше".



Бибас также очень критично отозвался о министре финансов Бецалеле Смотриче, который ранее на этой неделе заявил, что председатель Федерации местных властей отказался от достигнутых с ним договоренностей и поддался давлению со стороны крупных городов: "Мы встретились со Смотричем в марте. Мы согласились исключить из повестки дня вопрос о муниципальном налоговом фонде. Он обещал, но как только мы присоединились к всеобщей забастовке против судебной реформы, все было отменено. Это было наказание за нашу борьбу против реформы".



Как человек, хорошо знающий премьер-министра и ранее работавший начальником штаба в одной из первичных кампаний Нетаниягу, он сказал, что абсолютно уверен в том, что законодательство по ослаблению судебной системы не только приостановлено, но и полностью заблокировано:: "Я не вижу никаких шансов на то, что Нетаниягу вернется к реформе. Он осознает это, и сегодня это интересует его все меньше. Члены и министры Ликуда часто разговаривают со мной, и они говорят мне: "Хорошо, что вы остановили реформу, потому что она разрушала нас всех. Мы заблудились, мы должны остановить это".