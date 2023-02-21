



Безжалостно избили. Демонстрант о произошедшем в зале заседаний Кнессета

"Они таскали меня по полу, они душили меня, они тянули меня за волосы, они применяли ко мне насилие, которого я никогда не испытывал в своей жизни". Так сказал Макс Кереш, студент-биолог Еврейского университета, после того, как вчера вечером его выгнали с пленума Кнессета после протестов на трибуне для зрителей.



Протестующий, который кричал Нетаниягу: "Премьер-министр называет обеспокоенных молодых людей "анархистами" - это печально".



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"Я в шоке от пережитого и пытаюсь успокоиться", - сказал Ynet Кереш, 26-летний иммигрант из США. Шесть охранников из охраны Кнессета навалились на меня и применили ко мне насилие, которого я никогда в жизни не испытывал".Макс Кереш намерен подать жалобу на членов охраны Кнессета."Я не сопротивлялся и не применял насилие в ответ. Я просто кричал "позор" и остальные лозунги протеста", - сказал Кераш, - "Они таскали ли меня по полу, душили, дергали за волосы, выкручивали руку, толкали коленом в спину, и меня били. Не только ко мне применили жестокое насилие, на нас, мужчин, действительно нападали, и это приводило в ужас женщин, которые были с нами".Кереш сказал, что намерен подать жалобу на охранников Кнессета. Он говорит: "Я репатриировался в Израиль по сионистским причинам. Я служил в армии в подразделении Эгоз. Я вижу, что они уничтожают наше будущее. Это страшно, отвратительно и напрягает. У меня не хватает слов, чтобы описать, что там происходило".