Бежавшего президента Шри-Ланки могут ждать проблемы с законом
Свергнутый президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который бежал из страны, но недавно вернулся, может столкнуться с судебным иском в связи с насильственным исчезновением активистов.
Об этом заявил адвокат Нуван Бопаж, сообщает VOA News.
Экс-президенту может грозить иск, так как он теперь лишен конституционной неприкосновенности.
По словам адвоката, на следующей неделе Раджапакса получит повестку для явки в Верховный суд, где будет оспорен его иммунитет от дачи показаний о насильственном исчезновении двух молодых политических активистов.
Исчезновения произошли 12 лет назад, вскоре после окончания длительной гражданской войны в стране. Тогда Раджапакса занимал пост влиятельным чиновником в министерстве обороны. Его обвиняли в том, что он руководил группами похитителей, причастных к исчезновению подозреваемых в мятеже, критически настроенных журналистов и активистов, многих из которых больше никогда не видели.
Сам экс-президент ранее отрицал любые обвинения.