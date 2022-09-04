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Бежавшего президента Шри-Ланки могут ждать проблемы с законом
04.09.2022 09:32 Ольга Белозерова

Бежавшего президента Шри-Ланки могут ждать проблемы с законом

Свергнутый президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который бежал из страны, но недавно вернулся, может столкнуться с судебным иском в связи с насильственным исчезновением активистов.

Об этом заявил адвокат Нуван Бопаж, сообщает VOA News.

Экс-президенту может грозить иск, так как он теперь лишен конституционной неприкосновенности.

По словам адвоката, на следующей неделе Раджапакса получит повестку для явки в Верховный суд, где будет оспорен его иммунитет от дачи показаний о насильственном исчезновении двух молодых политических активистов.

Исчезновения произошли 12 лет назад, вскоре после окончания длительной гражданской войны в стране. Тогда Раджапакса занимал пост влиятельным чиновником в министерстве обороны. Его обвиняли в том, что он руководил группами похитителей, причастных к исчезновению подозреваемых в мятеже, критически настроенных журналистов и активистов, многих из которых больше никогда не видели.

Сам экс-президент ранее отрицал любые обвинения. 

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