



Без резолюции Левина полностью прекращено усыновление детей из-за границы

После объявления сегодня утром, в воскресенье, о документах, которые министр юстиции не подписывает, чиновники в Министерстве благосостояния подтверждают, что усыновление детей из-за рубежа прекращено.



Расследование "Israel Today" показывает, что с момента вступления в должность четыре месяца назад Левин подписал только одно постановление, которое будет изменено Конституционной комиссией Кнессета, в то время как более 30 постановлений, составленных Министерством юстиции ждут на его столе. Некоторые постановления касаются вопросов прав человека и гражданских прав, таких как экономическая реабилитация и усыновление детей, которые, несмотря на просьбы министерств, Левин игнорирует .



Сотрудник службы социального обеспечения, который занимается этим вопросом, сказал в разговоре с Israel Hayom: "Я не понимаю, почему такой вопрос вообще вызывает споры. Это процедурное регулирование, разработанное для продолжения того, что происходило до сих пор, и все специалисты одобрили это", и добавил, что "за процедурой стоят семьи, которые хотят осуществить свою мечту о ребенке".



"Блокирование возможности международного усыновления из-за незаинтересованности и действий министра юстиции — не что иное, как скандал", — отреагировал на новость предыдущий председатель конституционного комитета, депутат Гилад Кариб, даже сославшись на отчет в "Исраэль ха-йом", вчера в конституционной комиссии Кнессета. По его словам, "это оскорбительная волокита и глубокое презрение к "гражданам второго сорта", как определяет министр, "которые справедливо ожидают, что государство будет стоять на их стороне в сложном процессе, а не чинить препятствия в их путь".



Депутат Кариб говорит, что был знаком с постановлением, потому что оно было впервые передано в комитет после роспуска предыдущего правительства: "Положение не было одобрено в предыдущем Кнессете из-за отказа оппозиции в то время разрешить обсуждение в парламенте за месяц до выборов. После выборов оппозиция в Конституционном комитете просила Ротмана в течение нескольких месяцев провести последующие обсуждения, которые действительно принесли бы пользу гражданам, но все это ни к чему не привело. Теперь становится понятно, что причина в том, что даже за время своего пребывания в правительстве министр юстиции не спешит закрывать пробелы по самым разным вопросам, а в недоумении остаются граждане. Эта непростая картина ситуации приводит к одному выводу, согласно которому министр юстиции будет обрабатывать всю повестку дня министерства юстиции исключительно для переворота режима и попутно забудет о гражданах Израиля".



Единственная некоммерческая организация, действующая сегодня в Израиле, которая разрешает усыновление детей из-за рубежа, — это некоммерческая организация "Будущее для детей", она отказалась от комментариев.



По данным Министерства благосостояния, в 2017 году ассоциация осуществила 17 усыновлений из-за рубежа в Израиль, а годом ранее — 21 усыновление. По закону ассоциация может работать при условии, что она застрахована, но уже около года страховые компании отказываются страховать ассоциацию. В результате лицензия ассоциации не может быть продлена, поэтому усыновление детей из-за рубежа было остановлено. На столе министра юстиции в течение нескольких месяцев ждало постановление, которое отменяет обязательство по страхованию, чтобы можно было возобновить усыновление из-за границы, Министр, как уже упоминалось, не подписал его.

