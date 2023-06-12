



Беспрецедентные полномочия Бен-Гвиру даст закон об админзадержании

Депутат Цвика Фогель из "Оцма Йегудит" планирует представить сегодня законопроект, который позволит Бен-Гвиру издавать приказы об административном задержании по просьбе комиссара полиции и с согласия прокуроров или их заместителей, сообщает N12.co.il.



Это даст Бен-Гвиру полномочия, аналогичные тем, которыми обладает министр обороны для предотвращения терроризма, но Бен-Гвир хочет большего, он хочет беспрецедентных полномочий, которые будут принадлежать исключительно ему. Законопроект предусматривает, что министр национальной безопасности сможет по своему усмотрению принимать решения об аннулировании паспорта, обязать человека явиться в полицейский участок, запретить общение с определенными людьми, запретить пользоваться Интернетом и наложить ограничения, связанные с работой.



Обычно законопроект такого масштаба вносится как правительственный, но поскольку правительство пытается избежать необходимости обращаться к юридическим консультантам министерств, законопроект вносится как законопроект частного члена председателем Комитета национальной безопасности от имени Бен-Гвира.



"Мне не нравятся приказы об административном задержании, и это крайний шаг, но выбора нет. Сейчас, когда на улицах льется кровь, это крайняя ситуация, в которой мы должны прибегнуть к крайним мерам. Это необходимо в данный момент, чтобы остановить эти ужасные зрелища", - сказал Бен-Гвир на предыдущем экстренном совещании и поручил высшему полицейскому командованию составить краткий список с именами 20 ведущих преступных организаций и семей, еврейских и арабских, и либо поместить их под административный арест, либо издать против них административные запретительные приказы.



Идея заключается в том, чтобы справиться с ситуацией, когда есть уличающие сведения о преступниках, но они не могут быть переведены в юридические доказательства без раскрытия источников - проблема, с которой даже спорному "закону о ШАБАК" трудно справиться.



Практика административных задержаний является спорной даже в ситуациях, связанных с безопасностью, и "Оцма Йегудит" сама критиковала ее, когда она применялась к еврейским задержанным.



