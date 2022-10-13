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Беспорядки в Иерусалиме: Лапид провел оценку ситуации
13.10.2022 17:51 Алина Груднева

Беспорядки в Иерусалиме: Лапид провел оценку ситуации

После массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации в сфере безопасности.

 
Об этом канцелярия главы правительства сообщила вечером, 13 октября.
 
Уточняется, что в ходе совещания было одобрено предложение министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева относительно усиления полиции и МАГАВ в Восточном Иерусалиме и по всей стране.
 
"Силы безопасности развернуты по всей стране, что позволяет проводить все праздничные мероприятия в Иерусалиме и в целом", - сказал Лапид. 
 
По его словам, силовые структуры не остановятся, пока не поймают террористов и всех ответственных за насильственные беспорядки.

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