



Беспокойство в Израиле, что Нетаниягу не раскроет детали соглашения с Эр-Риядом

Представители сил безопасности Израиля обеспокоены тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не раскроет детали договоренностей с президентом США Джо Байденом по поводу соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источники.



Они выразили недовольство решением главы правительства не проводить встречи с представителями ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и Комиссии по атомной энергии Израиля для обсуждения потенциальных последствий сделки.



"В консультациях участвуют все, ведется планомерная межорганизационная подготовительная работа. Когда придет время принимать решения, все станут частью этого процесса", - опроверг это сообщение глава совета нацбезопасности Цахи Анегби.