



Беспилотники российского производства не отвечают требованиям армии

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ. Об этом заявил во вторник в ходе круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук.



"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения - элементная база", - сказал он.

По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство "вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме".



Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники радиотехнической разведки. "Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки - это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата", - сказал он.



Ищук также отметил, что Минобороны России сегодня нуждается в беспилотниках с помехозащищенным навигационным приемником и при этом приемлемой ценовой категории. "Эти летательные аппараты должны быть, естественно, снабжены средствами оповещения об облучении, системами "свой-чужой", они должны быть просты в обращении", - уточнил он.