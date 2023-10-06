



Беспилотник, атаковавший военный колледж в Сирии собирает кровавую жатву: видео

Кам мы уже писали вчера, в результате атаки военного беспилотника на военный колледж в момент торжественной выпускной церемонии, количество убитых исчислялось десятками, раненых было около двух сотен.



Вот как то было



В результате удара беспилотников во время выпускной церемонии в военном колледже в Сирии погибли более 100 человек. Еще 240 получили ранения. pic.twitter.com/Idn0IaDMlD — распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 5, 2023

На данный момент стало известно, что в результате попадания, а также из-за тяжелых ранений, количество погибших достигло сотни.