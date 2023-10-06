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Беспилотник, атаковавший военный колледж в Сирии собирает кровавую жатву: видео
06.10.2023 14:29 Катя Шульц

Беспилотник, атаковавший военный колледж в Сирии собирает кровавую жатву: видео

Кам мы уже писали вчера, в результате атаки военного беспилотника на военный колледж в момент торжественной выпускной церемонии, количество убитых исчислялось десятками, раненых было около двух сотен.

Вот как то было


На данный момент стало известно, что в результате попадания, а также из-за тяжелых ранений, количество погибших достигло сотни. 
 

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