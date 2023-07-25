Новости » Политика
Беснующаяся толпа атакует офицера, пытающегося предотвратить поджог на Аялон
25.07.2023 11:34 Аркадий Бочаровский

Беснующаяся толпа атакует офицера, пытающегося предотвратить поджог на Аялон


В социальных сетях продолжают всплывать видео, демонстрирующие “припадок гнева” противников реформ после принятия закона об ограничении "основания разумности".

Указанные индивиды, объединенные стадным инстинктом, решили, что им позволено все в качестве “меры легитимного протеста”. Ночью 24 июля они разожгли костры на шоссе Аялон. На видео - атака “борцов за демократию” против офицера полиции, пытавшегося предотвратить поджог. 
 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы