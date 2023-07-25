



Беснующаяся толпа атакует офицера, пытающегося предотвратить поджог на Аялон



В социальных сетях продолжают всплывать видео, демонстрирующие “припадок гнева” противников реформ после принятия закона об ограничении "основания разумности".



Указанные индивиды, объединенные стадным инстинктом, решили, что им позволено все в качестве “меры легитимного протеста”. Ночью 24 июля они разожгли костры на шоссе Аялон. На видео - атака “борцов за демократию” против офицера полиции, пытавшегося предотвратить поджог.

