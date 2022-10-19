



Берлускони похвастался восстановлением отношений с Путиным

Сильвио Берлускони восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным.

По данным LaPresse, этим он похвастался на закрытой встрече с депутатами от его партии Вперед, Италия".

По словам Берлускони, его беспокоит тот факт, что Италия оказывает военную помощь Украине.

"Российские министры уже несколько раз говорили, что мы воюем против них. Почему? Потому что предоставляем оружие и деньги Украине. Я лично не могу выражать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, случится катастрофа, но я очень обеспокоен", - сказал он.

По словам Берлускони, Путин прислал ему на день рождения "20 бутылок водки и очень доброе письмо".

"Я начал восстанавливать отношения с Путиным, даже слишком — в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей", - похвастался он.

Председатель "Вперед, Италия" Антонио Таяни отрицает, что Берлускони такое говорил на встрече.