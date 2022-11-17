



Берлускони оправдан по делу о взяточничестве

Суд оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в рамках процесса о подкупе свидетеля по делу о проституции несовершеннолетних.

По данным Reuters, соответствующее постановление было принято в четверг, 17 ноября.

Напомним, что Берлускони обвиняли в подкупе итальянского певца Мариано Апичелли на 157 тысяч евро за ложь на предыдущем судебном процессе, в ходе которого экс-премьера обвиняли в том, что тот заплатил за секс с 17-летней марокканской танцовщицей ночного клуба.

Подсудимый свою вину отрицал. По словам прокурора Роберто Феличи, Берлускони стоит отпустить, так как нет дела, по которому тот должен отвечать.

Также был оправдан Апичелли по делу о получении взятки для дачи ложных показаний.