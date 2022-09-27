



Берлускони-"бессмертный" снова возвращается в парламент

Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской партии Forza Italia, возвращается в политику.



85-летний бывший премьер-министр получил место в Сенате Италии, спустя девять лет после того, как его выгнали за мошенничество.



В понедельник партия Берлускони Forza Italia праздновала победу правой коалиции во главе с Джорджией Мелони и ее ультраправой партией "Братья Италии". А сам медиа-магнат Берлускони, прозванный "бессмертным" за свое долголетие в политике, получил место в городе Монца, где он владеет футбольным клубом.



Миллиардер был изгнан из верхней палаты парламента в 2013 году после того, как был признан виновным в мошенничестве с корпоративными налогами.

Это был самый тяжелый удар в его политической карьере, который он назвал "днем траура по демократии".



Трехкратный бывший премьер-министр был приговорен к общественным работам с запретом на несколько лет занимать выборные должности.



Этот запрет истек в 2018 году, но ему потребовалось некоторое время, чтобы восстановить свои позиции. Его попытка стать президентом Италии провалилась в январе. Но на своих девятых парламентских выборах Берлускони со своей партией получил около 8% голосов.



Он проводил предвыборные кампании в основном в социальных сетях, набрав более 600 000 подписчиков на TikTok всего за месяц и привлекая молодежь с помощью дедушкиных шуток. Успеху кампании не помешали ни ряд проблем со здоровьем, ни продолжающийся уголовный процесс, в котором его обвиняют в том, что он платил старлеткам за то, чтобы они молчали о его якобы эротических званых ужинах.



Берлускони сказал, что будет проевропейским голосом в правительстве, которое, как ожидается, станет самым правым в Италии со времен Второй мировой войны.





