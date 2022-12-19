



Берлин встревожен визитом Путина в Минск

Правительство Германии выразило тревогу в связи с первым за три года визитом российского президента в Минск. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт в понедельник, 19 декабря в интервью изданию Deutsche Welle.



Тревога, по его словам, вызвана неясностью ответа на вопрос "о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей трансформации этой роли".



Хебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь по меньшей мере оказывает помощь России в этом отношении, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.



"Ожидает ли официальный Берлин формального вступления Беларуси в войну против Украины? Я не хотел бы использовать такую формулировку. Но белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного", - ответил Хебештрайт.