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Бербок: переговоры не положили бы конец войне в Украине
04.10.2022 16:07 Алина Груднева

Бербок: переговоры не положили бы конец войне в Украине

Переговоры с Россией, от которых официально отказался президент Украины Владимир Зеленский, не смогли бы помочь в завершении войны.

 
Такое мнение в интервью Osnabrucker Zeitung выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
 
"Сейчас нет шансов, что переговоры закончат войну, начатую россией против Украины. Путина предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир", - сказала она.
 
По словам министра, это противоположно миру. 
 
"Это террор и несвобода", - добавила она.

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