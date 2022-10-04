



Бербок: переговоры не положили бы конец войне в Украине

Переговоры с Россией, от которых официально отказался президент Украины Владимир Зеленский, не смогли бы помочь в завершении войны.

Такое мнение в интервью Osnabrucker Zeitung выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Сейчас нет шансов, что переговоры закончат войну, начатую россией против Украины. Путина предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир", - сказала она.

По словам министра, это противоположно миру.

"Это террор и несвобода", - добавила она.