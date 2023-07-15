



Бербок о падении режима в РФ и переговорах: нужно смотреть правде в глаза

В Германии не могут предоставить никаких прогнозов относительно того, возможно ли падение режима Владимира Путина в России в обозримом будущем.



Такое заявление в интервью Bild сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.



"Даже не представляю. Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело со страной, которая не является демократической, как мы", - пояснила она.



По словам Бербок, ее страна постоянно прилагает усилия для того, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. А пока этого не произошло, страдающая от постоянных атак со стороны РФ страна должна получать максимум поддержки.



Глава немецкого внешнеполитического ведомства также не считает, что есть возможности для мирных переговоров между Украиной и Россией.



"Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза", - отметила она.