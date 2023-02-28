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Бербок: Германия обеспокоена вопросом независимости судебной системы Израиля
28.02.2023 15:40 Ирина Демьянова

Бербок: Германия обеспокоена вопросом независимости судебной системы Израиля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила обеспокоенность по поводу ситуации вокруг независимости судебной системы в Израиле. Об этом она заявила во время пресс-конференции со своим израильским коллегой Эли Коэном в Берлине.

“Я не буду отрицать, что мы за границей обеспокоены некоторыми законодательными планами в Израиле”, — сказала Бербок.

Кроме того, Германия обеспокоена планами Израиля разрешить смертную казнь.

“Среди ценностей, которые нас объединяют, — защита конституционных принципов, таких как независимость судебной власти”, — добавила она.
 
 

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