



Бенни Ганц: Я не могу быть частью правительства, которое навредит правосудию

Бенни Ганц в среду раскритиковал реформы судебной системы, о которых объявил министр юстиции Ярив Левин.



В интервью Channel 13 News Ганц попросил передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаниягу и сказал: “Да, вы были избраны большинством. Да, у вас есть законные основания для формирования правительства. Да, вы должны управлять ... Однако, у вас нет законных полномочий демонтировать правовую систему в Израиле. Вас будут помнить как человека, допустившего деградацию системы до несбалансированного и опасного места для демократии в Израиле”.



Ганц считает, что реформа, по сути, направлена ​​на “смену режима в Израиле”.



“У нас нет сбалансированной системы. У нас нет конституции, которая нас защищает. У нас нет двух палат. Есть правительство, которое контролирует Кнессет, и теперь они вместе будут контролировать суды”, – добавил политик.



Бенни Ганц пояснил, что он не против судебной реформы и даже указал на некоторые моменты, которые необходимо в ней исправить.



“Мы предлагаем решение, упорядоченную реформу, построенную на Основном законе: Законодательство, которая будет проводиться в течение длительного процесса и с закулисным оппортунизмом. Это будет сделано вместе со всеми соответствующими органами. Затем, если Кнессет захочет признать недействительным постановление Верховного суда, оно будет приведено в исполнение большинством голосов”.



На вопрос о том, подумает ли он о присоединении к правительству Нетаниягу, он ответил: “Я не могу сидеть в экстремистском правительстве, целью которого является нанесение вреда системе правосудия. Здесь существует большая опасность для страны и частных лиц. наша правовая защита в мире”.