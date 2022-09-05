



Беннет, ты нам нужен! Демонстрация у виллы в Раанане

После появления сообщений о том, что альтернативный премьер Нафтали Беннет “может изменить исход выборов” в городе Раанана была организована демонстрация.



На демонстрации у виллы премьера скопились поклонники Беннета. Они кричали”Беннет, ты нам нужен!” и “Только ты можешь!”



Беннет, только что вернувшийся после длительного отпуска на юге Италии, вышел к демонстрантам.



Беннет сказал: “Миссия никогда не останавливалась, самая важная вещь - что мы вместе. В конце концов, мы - один народ. Я очень тронут, я слышу ваши голоса”.