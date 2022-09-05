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Беннет, ты нам нужен! Демонстрация у виллы в Раанане
05.09.2022 10:03 Аркадий Бочаровский

Беннет, ты нам нужен! Демонстрация у виллы в Раанане

После появления сообщений о том, что альтернативный премьер Нафтали Беннет “может изменить исход выборов” в городе Раанана была организована демонстрация.

На демонстрации у виллы премьера скопились поклонники Беннета. Они кричали”Беннет, ты нам нужен!” и “Только ты можешь!”

Беннет, только что вернувшийся после длительного отпуска на юге Италии, вышел к демонстрантам.

Беннет сказал: “Миссия никогда не останавливалась, самая важная вещь - что мы вместе. В конце концов, мы - один народ. Я очень тронут, я слышу ваши голоса”.

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