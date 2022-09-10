



Беннет: "Сейчас семейный медовый месяц"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет побеседовал с 12-м каналом израильского ТВ.



В частности, речь шла про элитное подразделение " Сайерет Маткаль", из которого выпустились большое количество высокопоставленных израильских деятелей.



"Вы просыпаетесь утром, и сразу же на вас начинают лететь астероиды и всевозможные незапланированные проблемы, и вам нужно с этим справляться и не нервничать. Думаю, главное - это стойкость, целеустремленность. Главная черта характера, которую нам прививают в Сайерет Маткаль, - не сломаться, а продолжать - даже если поранишься. 125-километровый поход для подразделения - это чем-то похоже на предвыборную кампанию или управление страной. Это сложно, и вы не можете сломаться", - заявил Беннет.



У Беннета также спросили, не скучает ли он по политике.



"На личном уровне - сейчас семейный медовый месяц. Мы закончили очень трудный год, особенно для детей, а также для моей жены, под дождем проклятий и угроз. Сейчас прекрасно проводим время с семьей. На национальном уровне я очень люблю страну, я забочусь о стране, и я также немного беспокоюсь. Но мы можем поговорить об этом в другие дни", - заявил экс-глава правительства.