



Беннет сделал "последнее" предупреждение Байдену о ядерной сделке

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не подписывать ядерную сделку с Ираном.

"Эта сделка направит около четверти триллиона долларов в казну иранского террористического режима и его региональных подразделений, что позволит Ирану практически без ограничений разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать центрифуги примерно через два года", — предупредил Беннет.

Экс-премьер подчеркнул, что Израиль убедил Белый Дом не идти на уступки Ирану, и надеется на то, что так и будет.

"В любом случае, Государство Израиль не является стороной сделки. Мы не ограничены какими-либо полномочиями формируемого соглашения и будем действовать всеми средствами, чтобы предотвратить прогресс в иранской ядерной программе", - добавил он.