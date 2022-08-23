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Беннет сделал "последнее" предупреждение Байдену о ядерной сделке
23.08.2022 21:02 Алина Груднева

Беннет сделал "последнее" предупреждение Байдену о ядерной сделке

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не подписывать ядерную сделку с Ираном.

 
"Эта сделка направит около четверти триллиона долларов в казну иранского террористического режима и его региональных подразделений, что позволит Ирану практически без ограничений разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать центрифуги примерно через два года", — предупредил Беннет.
 
Экс-премьер подчеркнул, что Израиль убедил Белый Дом не идти на уступки Ирану, и надеется на то, что так и будет.
 
"В любом случае, Государство Израиль не является стороной сделки. Мы не ограничены какими-либо полномочиями формируемого соглашения и будем действовать всеми средствами, чтобы предотвратить прогресс в иранской ядерной программе", - добавил он.

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