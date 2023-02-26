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Беннет: Разоблачена отвратительная ложь Нетаниягу
26.02.2023 09:36 Аркадий Бочаровский

Беннет: Разоблачена отвратительная ложь Нетаниягу

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что тот на заседании по бюджету утвердил пятилетний план предыдущего правительства для арабского общества. 

"В прошлую пятницу была разоблачена самая подлая ложь Биньямина Нетаниягу", - напал Беннет. "Мое правительство утвердило пятилетний план для арабского общества в размере шести миллиардов шекелей в год в течение пяти лет, а Нетаньяху и его ядовитая машина превратили это в "53 миллиарда для исламского движения и ХАМАСа". Нетаньяху признался в ужасной лжи, утвердив в бюджете точно такой же план моего правительства".

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