Новости » Политика
Беннет призвал США судить правительство Нетаниягу "по его действиям"
07.12.2022 19:30 Евгения Маркова

Беннет призвал США судить правительство Нетаниягу "по его действиям"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в среду с советником администрации президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном во время визита в Белый дом.

Во время встречи Беннетт поблагодарил Салливана за поддержку Израиля президентом Джо Байденом и тот факт, что США не возобновили ядерную сделку с Ираном.

"Правительство под моим руководством поддерживало хорошие и теплые отношения с США, защищая интересы Израиля", — сказал Беннет. — "Я надеюсь, что это продолжится. Две страны должны поддерживать и укреплять свои отношения, независимо от политических колебаний".

" Впереди Израиль ждут большие проблемы, но также и возможности, и я надеюсь, что наши хорошие отношения с США будут сохранены", — добавил Беннет.

Бывший премьер-министр Израиля также призвал Белый дом дать новому правительству Нетаниягу шанс проявить себя и судить о нем по его действиям, а не по протестам против партнеров Нетаниягу по коалиции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы