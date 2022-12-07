



Беннет призвал США судить правительство Нетаниягу "по его действиям"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в среду с советником администрации президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном во время визита в Белый дом.



Во время встречи Беннетт поблагодарил Салливана за поддержку Израиля президентом Джо Байденом и тот факт, что США не возобновили ядерную сделку с Ираном.



"Правительство под моим руководством поддерживало хорошие и теплые отношения с США, защищая интересы Израиля", — сказал Беннет. — "Я надеюсь, что это продолжится. Две страны должны поддерживать и укреплять свои отношения, независимо от политических колебаний".



" Впереди Израиль ждут большие проблемы, но также и возможности, и я надеюсь, что наши хорошие отношения с США будут сохранены", — добавил Беннет.



Бывший премьер-министр Израиля также призвал Белый дом дать новому правительству Нетаниягу шанс проявить себя и судить о нем по его действиям, а не по протестам против партнеров Нетаниягу по коалиции.

