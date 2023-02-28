



Беннет: правительство ограничило антитеррористическую активность ЦАХАЛа

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет атаковал правительство Израиля в социальных сетях.



Беннет пишет: “Жест, который израильского правительства в отношении палестинцев, пообещав ограничить активные наступательные действия ЦАХАЛа в центрах городов, является серьезной и опасной ошибкой.

Независимо от политического давления, безопасность израильских граждан не должна быть поставлена под угрозу.



Так нельзя победить терроризм.



Я призываю израильское правительство вернуть ЦАХАЛу и силам безопасности всю свободу действий, чтобы преследовать террористов и атаковать их в любом месте и в любое время”.