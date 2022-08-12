



Беннет официально передал Ямина Шакед

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявил о завершении передачи партии Ямина Айелет Шакед.

Соответствующее объявление он сделал вечером, 11 августа.

"Я от всего сердца желаю успеха министру внутренних дел Айелет Шакед на ее новом пути в качестве председателя партии Ямина вместе с моим другом министром Йоазом Хенделем", - сказал Беннет.

По его словам, все годы, проведенные вместе, Шакед действовала с безграничной преданностью Государству Израиль.

"Это непростое время для Государства Израиль, и я знаю, что Айелет Шакед будет продолжать бороться за всех нас. Удачи, Айелет!" - добавил он.