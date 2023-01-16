



Беннет о судебной реформе: нет другого выбора, нужны переговоры

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет, решивший уйти из политики, прокомментировал план по радикальному изменению судебной системы, который вызвал много дискуссий среди депутатов.



Он, в частности, призвал правительство и оппозицию работать вместе, чтобы найти точки соприкосновения по этому вопросу.



По словам Беннета, он уже давно выступает за реформы судебной системы. Тем не менее, он считает, что "нельзя исправить одно историческое искажение другим". По его словам, нет другого выбора для обеих сторон, кроме как немедленно приступить к переговорам.



Он призвал оппозицию осознать, что израильтяне избрали это правительство, которое "получило мандат на внесение изменений". В свою очередь, правительство, как считает Беннет, должно понимать, что оно не может "дойти до противоположной крайности, отказавшись от системы сдержек и противовесов, нейтрализовав судебную систему и предоставив премьер-министру единоличное право назначать судей".