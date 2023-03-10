Беннет о решении Ирана и Саудии: это провал Нетаниягу
Бывший премьер-министр Нафтали Беннет обеспокоен решением Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения.
По его словам, это ставит Израиль под угрозу.
В восстановлении отношений между двумя этими странами он винит правительство Биньямина Нетаниягу, "его слабость и внутренний конфликт в Израиле".
"Возобновление отношений является серьезным и опасным событием для Израиля и политической победой Ирана", - сказал Беннет.
По его словам, после прихода к власти, правительство Нетаниягу "постиг явный провал в экономике, политике и сфере безопасности".
"Каждый день его работы подвергает опасности Государство Израиль. Нам нужно широкое национальное чрезвычайное правительство", - подчеркнул он.