



Беннет о безвизе с США: Байден сдержал обещание

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет приветствовал принятие Израиля в программу безвизового въезда в США.



По словам, президент США Джо Байден обещал это сделать во время их встречи в 2021 году, когда он занимал пост главы израильского правительства.



"Президент Байден обязался сделать все возможное, чтобы преодолеть все бюрократические препятствия и предоставить израильским гражданам безвизовый режим. Он выполнил свое обещание, и я благодарен ему за это", — сказал Беннет.



По его словам, в обозримом будущем гражданам Израиля больше не придется стоять в очередях для получения визы. Он также добавил, что Айелет Шакед в процессе вступления страны в программу была "бульдозером, который преодолевал все препятствия".



Напомним, что только те израильтяне, у которых биометрический паспорт действителен в течение десяти лет, будут иметь право на въезд в США без визы. Программа не распространяет на граждан, которые едут в страну на срок, превышающий 90 дней.

