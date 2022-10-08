



Беннет может уйти из правительства после выборов

Альтернативный премьер-министр Нафтали Беннет рассматривает возможность ухода из правительства после ноябрьских выборов.



Об этом сообщил 12-й канал израилського ТВ.



Уход Беннета оставит правый блок в правительстве без права вето до тех пор, пока не будет сформировано следующее правительство, сообщает Jerusalem Post.



Аелет Шакед уже сделала заявление по этому поводу, отметив, что она считает "чрезвычайно важным сохранение права вето [власти], равноправной структуры [правительства] и поддержание силы правых, и ожидает, что Лапид будет соблюдать соглашения".



В офисе Беннета заявили, что он "останется заместителем премьер-министра до выборов, а затем примет решение о своих следующих шагах".