



Беннет: мои друзья из правых партий, не надо никого топтать

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет опубликовал “призыв к единству” - после того, как его партия была полностью стерта с политической карты Израиля.



Беннет пишет: “Мои друзья из правых партий, уважайте проигравшую сторону. Не нужно никого топтать.



Правый блок, конечно, имеет мандат на проведение правой политики, но никому не следует давать почувствовать, что они нежелательны.



Левые также служат в боевых частях (как половина членов моей команды в Сайерет Маткаль), и многие, многие из них отдали свои жизни за нашу родину.



Левые также встают каждое утро на работу, платят немалые налоги и вносят свою долю в существование нашей страны.



Они не предатели и не враги, и эти рассуждения должны быть немедленно прекращены.



Левые любят страну не меньше, чем люди правые, только они придерживаются разных мнений о том, что такое правильное направление.



В конце концов, мы все должны жить здесь вместе”.