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Беннет: министры поймут, что они работают для всех израильтян
04.11.2022 15:14 Алина Груднева

Беннет: министры поймут, что они работают для всех израильтян

 Нафтали Беннетт отреагировал на результаты выборов в Кнессет 25-го созыва.

 
Он заявил, что верит в будущее.
 
 "Мы все должны уважать результаты. Я надеюсь и верю, что министры поймут, что они работают на всю израильскую общественность, а не на конкретный сектор", - сказал Беннет.
 
Он также упомянул о формирующемся правительстве, в котором Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, вероятно, получат высокие посты.
 
"Природа вещей такова, что как только министр занимает свое место, особенно в области политики и безопасности, он видит более широкую и полную картину", - добавил он.

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