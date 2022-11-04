



Беннет: министры поймут, что они работают для всех израильтян

Нафтали Беннетт отреагировал на результаты выборов в Кнессет 25-го созыва.

Он заявил, что верит в будущее.

"Мы все должны уважать результаты. Я надеюсь и верю, что министры поймут, что они работают на всю израильскую общественность, а не на конкретный сектор", - сказал Беннет.

Он также упомянул о формирующемся правительстве, в котором Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, вероятно, получат высокие посты.

"Природа вещей такова, что как только министр занимает свое место, особенно в области политики и безопасности, он видит более широкую и полную картину", - добавил он.