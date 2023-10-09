



Беннет: это уже в 100 раз хуже, чем Война Судного дня

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет считает, что нынешний раунд боев с террористами ХАМАСа "в 100 раз хуже, чем Война Судного дня".



Такое заявление он сделал в эфире 12-го канала израильского ТВ.



"Это Война Судного дня, умноженная на 100. Мы говорим об убийствах, систематическом убийстве младенцев, девочек, мальчиков и других гражданских. Пришло время дать отпор", — сказал Беннет.



По его словам, израильтянам, которые являются героями, пришло время поднять головы. Он подчеркнул, что война ведется, по сути, против Ирана, который руководит ХАМАСом, "Исламским джихадом" и "Хизбаллой".



Он говорит, что не хочет давать советы премьер-министру Нетаньягу, но, отвечая на вопрос о наземном вторжении, говорит, что у каждого солдата, отправляемого в бой, должна быть конкретная цель.



"Когда мы сталкиваемся с иранским врагом, мы сталкиваемся с нацистской концепцией. Я не говорил этого раньше. Я никогда не предполагал, что они придут и начнут перерезать горло детям. Это - животные. Мы должны относиться к ним, как нацистам. Мы должны поступить с ними так, как поступили бы с нацистами. Это худший период в истории государства", - добавил он.

