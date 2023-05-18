



Беннет: Два года назад правительство уступило ХАМАСу, это было позорное зрелище



Бывший премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал ситуацию вокруг Парада Флагов в Иерусалиме.



Беннет сообщил: "Два года назад тогдашнее правительство Израиля совершило ошибку, когда уступило угрозам ХАМАСа и отменило традиционный маршрут парада. ХАМАС ответил на этот провал ракетным обстрелом столицы. Это было позорное зрелище. В прошлом году, будучи премьер-министром, я исправил ситуацию. Учитывая угрозы ХАМАСа, я принял решение, что парад будет двигаться по своему маршруту, несмотря ни на что. Так и произошло. Мы побили рекорд - более 50 000 празднующих окрасили Иерусалим в сине-белый цвет. Я рад, что нынешнее правительство продолжает эту линию".



