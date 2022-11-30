



Бени Ганц выступит с важным заявлением



Министр обороны и председатель Махане Мамлахти Бени Ганц сделает важное заявление сегодня в 15:30 в Кфар-Маккабия. Об этом было объявлено в окружении министра, партия пригласила СМИ освещать выступление.



По оценкам, Ганц упомянет события в Хевроне и политический дискурс, созданный вокруг наказания, полученного солдатом из Гивати, который сказал, что Бен Гвир придет “навести порядок”.



Биньямин Нетаниягу прокомментировал сегодня это дело и написал на своей странице в Twitter: "ЦАХАЛ - это народная армия, я призываю всех, и правых, и левых, не вмешивать ее в политический дискурс".